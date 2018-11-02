Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 535,715566 -1,28 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,388940 -0,68 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037462 -0,47 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,161964 -0,46 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,565172 -0,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,024835 -0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011384 -1,37 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013242 -1,19 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,952123 -0,18 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030620 -0,15 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,015586 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

