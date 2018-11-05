Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053588 -1,98 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 525,240893 -1,96 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044817 -1,54 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,320971 -1,50 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034451 -1,49 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050547 -2,20 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022762 -2,09 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015918 -1,76 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,103030 -1,59 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027479 -1,57 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 62,458910 -3,06 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032285 -3,01 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,056569 -2,65 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068712 -2,54 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025012 -1,94 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062495 -1,09 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,802730 -0,79 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009744 -0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019706 -2,02 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,826336 -1,83 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,906294 -1,49 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,926520 -1,17 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015738 -1,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 19,454492 -1,83 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 196,678592 -1,28 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031794 -1,10 Deniz Port. Altın Fonu 0,027859 -1,10 Ak Portföy Altın Fonu 0,050944 -1,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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