Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 520,747243 -0,86 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053378 -0,39 Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,157074 -0,28 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 232,940010 -0,27 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031730 -0,25 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020743 -0,83 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,091986 -0,53 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015839 -0,50 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050410 -0,27 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027422 -0,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 61,664241 -1,27 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070106 -1,22 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037968 -1,14 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033453 -0,91 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068263 -0,65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,055564 -0,75 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,793008 -0,54 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062332 -0,26 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009725 -0,19 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,049626 -0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030143 -0,38 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015687 -0,32 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,051513 -0,31 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,911964 -0,29 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,900952 -0,28 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,827271 -1,77 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 194,559416 -1,08 Finans Portföy Altın BYF 19,271490 -0,94 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031686 -0,34 İş Portföy Altın Fonu 0,024521 -0,33(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)