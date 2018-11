Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052516 -1,61 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,082735 -1,53 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,264232 -1,33 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034123 -1,25 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,036156 -1,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015428 -2,59 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022347 -2,32 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021277 -1,97 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026937 -1,77 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049564 -1,68 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,152081 -2,27 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024460 -2,14 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,381065 -2,09 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037187 -2,06 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042324 -1,99 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,038179 -1,65 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039007 -1,20 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,772750 -1,13 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,289391 -1,05 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,061713 -0,99 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015399 -1,84 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029599 -1,80 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019319 -1,80 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,789899 -1,80 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,050647 -1,68 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,027246 -1,88 Ak Portföy Altın Fonu 0,049831 -1,86 İş Portföy Altın Fonu 0,024065 -1,86 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031099 -1,85 Garanti Portföy Altın Fonu 0,060708 -1,85(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)