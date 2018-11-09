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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 15:04 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 255,734082 -0,83 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,587993 -0,69 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,407750 -0,65 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,019745 -0,63 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,748224 -0,47 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021454 -1,16 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,318176 -0,36 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,417124 -0,34 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,138235 -0,33 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,075323 -0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,375451 -2,91 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049957 -2,56 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,611269 -2,41 Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059188 -2,36 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,088584 -2,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,415185 -1,56 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039048 -1,41 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,239935 -1,30 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 118,196210 -1,25 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,221757 -1,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026136 -2,18 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,964056 -1,61 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,217231 -1,54 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,901143 -1,40 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030095 -1,36(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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