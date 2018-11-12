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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 16:03 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,405275 -0,61 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,167082 -0,51 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,585016 -0,51 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039143 -0,49 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,181398 -0,38 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021387 -0,31 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,315532 -0,20 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,136988 -0,11 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,126524 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106232 -2,40 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,754504 -2,40 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,037786 -2,38 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060346 -1,81 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,802007 -1,76 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,317937 -1,59 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038723 -0,83 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,088041 -0,78 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,575963 -0,70 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,020723 -0,57 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,614434 -1,54 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,888703 -1,38 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029697 -1,32 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025844 -1,12 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,954086 -1,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,491462 -1,51 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 193,804388 -1,02 Finans Portföy Altın BYF 19,224998 -0,84(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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