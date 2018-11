Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,709451 -0,10 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,403358 -0,10 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,700355 -0,09 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,054608 -0,09 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053791 -0,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,090475 -1,70 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021094 -1,37 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050372 -1,05 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,125914 -0,97 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,303450 -0,92 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031038 -3,38 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,050330 -3,27 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,055715 -2,67 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,679542 -2,47 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067034 -2,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038079 -1,66 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,042535 -1,34 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,314233 -1,17 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,560608 -0,97 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,393878 -0,96 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,329770 -1,62 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025453 -1,51 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015426 -1,19 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029643 -1,18 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,050731 -1,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031144 -1,22 İş Portföy Altın Fonu 0,024103 -1,21 TEB Portföy Altın Fonu 0,052413 -1,21 Ak Portföy Altın Fonu 0,049914 -1,21 HSBC Portföy Altın Fonu 1,907940 -1,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)