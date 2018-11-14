Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,129000 -0,38 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,135236 -0,32 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031824 -0,25 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,697180 -0,19 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022659 -0,17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014848 -3,72 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020281 -0,54 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027353 -0,16 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022602 -0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070246 -1,05 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033449 -0,58 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,027918 -1,40 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,033203 -0,34 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,068351 -0,28 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,805677 -0,28 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062927 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029494 -0,50 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015360 -0,43 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,050519 -0,42 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,895231 -0,38 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,021534 -0,43 Ak Portföy Altın Fonu 0,049698 -0,43 İş Portföy Altın Fonu 0,023999 -0,43 TEB Portföy Altın Fonu 0,052187 -0,43 HSBC Portföy Altın Fonu 1,899716 -0,43(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

