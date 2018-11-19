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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 19.11.2018 14:57 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,053202 -1,71 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022051 -1,60 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,030930 -1,58 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,829134 -1,57 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,665891 -1,52 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022023 -2,14 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049447 -1,23 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026802 -1,14 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021362 -1,10 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,047449 -0,87 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030714 -2,74 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,982657 -2,01 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054824 -1,76 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036419 -1,56 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065821 -1,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,061344 -1,45 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,773015 -0,88 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,021150 -0,51 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,045699 -0,37 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,064471 -0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028953 -1,66 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,794666 -1,39 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019419 -1,33 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,880175 -1,27 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,049828 -1,21 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,049003 -1,18 İş Portföy Altın Fonu 0,023665 -1,18 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030578 -1,18 HSBC Portföy Altın Fonu 1,873300 -1,17 TEB Portföy Altın Fonu 0,051468 -1,17(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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