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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 14:37 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,126675 -0,92 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,021103 -0,84 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,036987 -0,79 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,051135 -0,77 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,601355 -0,75 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019674 -0,55 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026137 -0,43 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,108545 -0,24 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,248855 -0,21 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,412630 -0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,904344 -1,69 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042432 -1,57 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018063 -1,51 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,136234 -1,50 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016559 -1,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,058924 -0,78 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,539257 -0,37 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,032747 -0,37 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,077272 -0,35 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,808722 -0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014953 -0,38 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028583 -0,36 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,049266 -0,34 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,874931 -0,33 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,837403 -0,31 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,023357 -0,38 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030177 -0,38 Ak Portföy Altın Fonu 0,048361 -0,38 TEB Portföy Altın Fonu 0,050784 -0,38 HSBC Portföy Altın Fonu 1,849242 -0,38(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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