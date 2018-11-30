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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 499,565324 -1,84 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,050501 -1,49 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,042941 -1,42 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,021484 -1,25 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,032567 -1,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020868 -2,00 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,047854 -1,60 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020864 -1,13 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026019 -0,79 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,998000 -0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052904 -2,28 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029726 -2,09 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023697 -1,82 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,267017 -1,77 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063428 -1,46 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,049520 -0,87 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,058697 -0,56 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,739835 -0,38 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,999760 -0,30 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016595 -0,23 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,018799 -1,47 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,737146 -1,43 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,817418 -1,26 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,899244 -0,93 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014783 -0,65 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 18,410342 -0,75 Ak Portföy Altın Fonu 0,047803 -0,67 HSBC Portföy Altın Fonu 1,828235 -0,66 İş Portföy Altın Fonu 0,023090 -0,66 TEB Portföy Altın Fonu 0,050205 -0,66(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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