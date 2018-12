Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010744 -0,04 TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 15,667035 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,801791 -1,16 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083509 -1,10 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026769 -1,04 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,016907 -0,98 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,319166 -0,82 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,216389 -1,26 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,227696 -1,07 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,428833 -0,45 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039656 -0,37 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,089026 -0,33 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,206234 -0,46 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013564 -0,38 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011665 -0,37 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026272 -0,18 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030689 -0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)