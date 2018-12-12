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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 14:22 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 257,560323 -0,80 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,410517 -0,46 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,589316 -0,46 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169061 -0,34 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039772 -0,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,495378 -0,18 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,484049 -0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034578 -0,89 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016163 -0,74 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,891829 -0,71 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,017807 -0,70 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,738048 -0,69 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,394722 -0,64 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038665 -0,30 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,088816 -0,29 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,223765 -0,27 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,415525 -0,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,891659 -0,64 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,526937 -0,53 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030443 -0,41 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,182258 -0,38 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025987 -0,28(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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