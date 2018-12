Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 516,335025 -0,47 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,406147 -0,30 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,181768 -0,28 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039347 -0,20 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,186210 -0,17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,016672 -0,43 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021570 -0,24 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,486566 -0,07 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,498574 -0,03 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049316 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053281 -0,49 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063184 -0,13 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066748 -0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Taaleri Portföy Değ. Fon 0,546797 -0,12 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,015737 -0,06 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,019627 -0,03 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016629 -0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 19,274913 -0,79 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,738179 -0,46 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 194,778967 -0,40(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)