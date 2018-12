Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 91,534007 -0,82 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040057 -0,31 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 512,102516 -0,27 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,604250 -0,25 Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010036 -0,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011345 -3,12 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,859534 -1,29 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020098 -0,64 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046713 -0,31 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,280136 -0,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 50,619808 -2,02 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,046597 -2,02 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,060160 -1,99 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,026735 -1,85 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,057486 -1,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,914928 -0,71 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,386558 -0,58 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,518620 -0,54 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,815102 -0,44 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,088286 -0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038028 -0,40 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,927328 -0,36 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,159238 -0,32 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028589 -0,25 Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,044802 -0,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)