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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 15:56 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,282341 -0,15 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,817314 -0,11 İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,018899 -0,04 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,056262 -0,01 QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu 0,164926 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019661 -0,47 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,028786 -0,30 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,554918 -0,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013677 -0,22 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011743 -0,20 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014507 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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