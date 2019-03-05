FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 14:52 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,638731 -0,43 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,448706 -0,21 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021286 -0,13 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183456 -0,12 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 141,777732 -0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021393 -0,79 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,333890 -0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,009789 -0,64 İş Portföy İki. Değ. Fon 7,549823 -0,30 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,183880 -0,25 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020826 -0,04 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,574725 -0,02 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030905 -0,67 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053080 -0,64 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016154 -0,60 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,941438 -0,57 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 0,992159 -0,53 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,253419 -2,54 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,055738 -1,93 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 201,864194 -1,57 İş Portföy Altın Fonu 0,025212 -0,69 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019263 -0,65(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Şirketler inovasyon için ICO’ya geçiyorŞirketler inovasyon için ICO’ya geçiyor
Pekcan: ABD’nin kararı kendi ticaret hedefiyle çelişiyorPekcan: ABD’nin kararı kendi ticaret hedefiyle çelişiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Netflix Türkiye'de zam mı yaptı?

Netflix Türkiye'de zam mı yaptı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'nın 2019 hedefi: 120 bin kişilik istihdam

Bursa'nın 2019 hedefi: 120 bin kişilik istihdam

Faizsiz Gayrimenkul Finansmanı Sempozyumu

Faizsiz Gayrimenkul Finansmanı Sempozyumu

Mali müşavirler mesleki sorunlarına çözüm çağrısı yaptı

Mali müşavirler mesleki sorunlarına çözüm çağrısı yaptı

DHL GCI - Küreselleşme tüm zamanların en yüksek düzeyinde

DHL GCI - Küreselleşme tüm zamanların en yüksek düzeyinde

TOTAL madeni yağlar, uzun yol sürücüleriyle buluştu

TOTAL madeni yağlar, uzun yol sürücüleriyle buluştu

Şirketler inovasyon için ICO’ya geçiyor

Şirketler inovasyon için ICO’ya geçiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.