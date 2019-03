Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,037647 -0,65 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023992 -0,52 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,041017 -0,49 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,142708 -0,42 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,056559 -0,41 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021607 -0,33 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027901 -0,27 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,195951 -0,20 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050223 -0,17 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,331684 -0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,247516 -0,85 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049205 -0,76 Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,107076 -0,75 İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,576809 -0,73 Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,778601 -0,65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,036820 -1,15 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,344187 -0,53 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,065129 -0,37 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,653806 -0,35 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,532455 -0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016055 -0,61 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052756 -0,61 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030723 -0,59 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,936089 -0,57 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 0,986819 -0,54 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,063360 -0,97 Deniz Port. Altın Fonu 0,028373 -0,65 TEB Portföy Altın Fonu 0,054384 -0,65 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032258 -0,64 Ak Portföy Altın Fonu 0,051811 -0,63(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)