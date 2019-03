Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,159768 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022461 -0,33 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014470 -0,22 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,119751 -0,14 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,183716 -0,08 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,471855 -0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,155694 -0,68 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,056649 -0,56 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045040 -0,50 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055357 -0,47 Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,025368 -0,46 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043788 -0,55 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,004044 -0,36 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,033887 -0,28 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,416295 -0,27 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017244 -0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,785499 -0,82 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040680 -0,36 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028479 -0,18 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,316238 -0,17 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,020243 -0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)