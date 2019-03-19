FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 15:10 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 527,498259 -0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,409973 -0,78 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,031720 -0,10 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020941 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,313791 -0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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