Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024438 -0,27 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,215712 -0,20 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,041943 -0,19 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,145265 -0,17 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,057773 -0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,179535 -0,62 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,541990 -0,29 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022109 -0,27 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,148046 -0,17 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,415198 -0,16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,098261 -1,55 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,190769 -1,53 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 36,037030 -1,52 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,333802 -1,51 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,374109 -1,49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043517 -1,34 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,344544 -0,95 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,544530 -0,80 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,431026 -0,78 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,661704 -0,73 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028062 -1,55 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,622821 -1,20 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,019806 -0,99 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,301827 -0,99 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,041282 -0,66 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,781364 -0,66 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 208,124139 -0,40 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,687070 -0,40 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033283 -0,24 Deniz Port. Altın Fonu 0,029252 -0,23(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)