Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,619296 -1,78 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,438668 -1,23 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041904 -1,20 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,180335 -0,90 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 140,601787 -0,67 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,597252 -0,92 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,185294 -0,90 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,576352 -0,89 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022864 -0,88 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,474475 -0,86 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048423 -6,25 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094766 -6,20 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070139 -4,28 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,218407 -4,27 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,425689 -4,23 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,334029 -2,96 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042131 -2,94 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,510107 -2,26 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,243638 -2,15 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,090176 -2,00 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026985 -3,47 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,924308 -2,63 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,993862 -1,96 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040337 -1,93 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,110680 -1,69(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)