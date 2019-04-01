Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,403208 -1,54 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,168183 -1,28 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037593 -1,03 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,858757 -0,74 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 133,834529 -0,70 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010000 -2,52 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026438 -0,03 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,095434 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014305 -0,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

