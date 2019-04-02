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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 14:47 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 530,603590 -2,41 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,056748 -0,52 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034274 -0,42 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,257084 -0,18 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,058504 -0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022472 -0,83 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053084 -0,67 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022858 -0,10 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029152 -0,08 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,522755 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044933 -1,28 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088442 -1,10 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,239452 -0,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,719053 -0,65 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,203156 -0,46 Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,237335 -0,18 İş Portföy İki. Değ. Fon 7,736438 -0,14 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,017667 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031983 -0,52 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,019908 -0,50 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,975113 -0,48 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054986 -0,47 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016738 -0,45 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 20,560549 -2,70 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 206,906138 -2,60 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,678360 -2,40 TEB Portföy Altın Fonu 0,056743 -0,80 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033698 -0,67(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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