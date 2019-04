Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,041548 -0,88 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024135 -0,86 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,792359 -0,86 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,143022 -0,76 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,057516 -0,76 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022101 -1,65 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022618 -1,05 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023401 -0,93 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,231566 -0,81 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028964 -0,64 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044034 -2,00 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086812 -1,84 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,862060 -1,19 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019035 -0,91 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,201717 -0,89 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,976677 -0,98 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,066340 -0,72 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,175281 -0,72 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,035533 -0,57 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,928709 -0,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031688 -0,92 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016598 -0,84 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054527 -0,83 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,011419 -0,83 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,967162 -0,82 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,029397 -0,93 Garanti Portföy Altın Fonu 0,065564 -0,93 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023265 -0,92 HSBC Portföy Altın Fonu 2,053659 -0,91 ING Portföy Altın Fonu 0,025865 -0,90(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)