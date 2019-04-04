Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 541,529221 -0,47 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,749181 -0,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,033845 -0,16 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 20,998292 -0,26(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

