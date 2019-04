Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,420574 -0,37 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,194382 -0,34 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 95,658527 -0,33 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041628 -0,32 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173980 -0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,146893 -0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091642 -2,47 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046711 -2,34 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107997 -2,25 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,613964 -2,10 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042787 -2,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041585 -1,33 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,007832 -1,25 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,329530 -1,20 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,445685 -1,10 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,242675 -0,91 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,265177 -1,28 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,888156 -1,18 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,987255 -0,80 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,485501 -0,45 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,375234 -0,20