FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 14:38 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,595852 -0,59 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,042284 -0,41 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,801576 -0,40 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,845637 -0,37 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,827011 -0,37 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016684 -0,67 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,314115 -0,32 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053752 -0,26 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024084 -0,22 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029633 -0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061862 -0,83 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036013 -0,62 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072726 -0,59 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,586276 -0,53 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075894 -0,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,067364 -0,39 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,957352 -0,23 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,124101 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,953891 -0,19 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,994508 -0,11 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,038114 -0,10 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021299 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,448166 -0,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERDikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...Dikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...
Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattıTrafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattı
Yabancı havayolu şirketleri de İstanbul için personel arayışlarına hız verdiYabancı havayolu şirketleri de İstanbul için personel arayışlarına hız verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Yeni uygulama başladı!

Yeni uygulama başladı!

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik!

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik!

Herkes bu habere kilitlendi! Berat Albayrak açıkladı

Herkes bu habere kilitlendi! Berat Albayrak açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye en çok dolar kurunu konuştu

Türkiye en çok dolar kurunu konuştu

Çin Bitcoin madenciliğini yasaklamaya hazırlanıyor

Çin Bitcoin madenciliğini yasaklamaya hazırlanıyor

Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattı

Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattı

Yabancı havayolu şirketleri de İstanbul için personel arayışlarına hız verdi

Yabancı havayolu şirketleri de İstanbul için personel arayışlarına hız verdi

THY İstanbul Havalimanı'nda tam kapasiteye geçiyor

THY İstanbul Havalimanı'nda tam kapasiteye geçiyor

Dünyada sayılı havalimanları kullanıyor, İstanbul ve Sabiha Gökçen'de de başladı

Dünyada sayılı havalimanları kullanıyor, İstanbul ve Sabiha Gökçen'de de başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.