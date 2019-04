Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024320 -0,92 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,144869 -0,63 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,867603 -0,58 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,038197 -0,58 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,042130 -0,51 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022950 -0,93 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023653 -0,61 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017063 -0,40 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024524 -0,29 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,224945 -0,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,990013 -1,29 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017896 -1,28 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,847056 -1,20 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019510 -1,17 İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,492179 -1,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,493720 -0,57 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041131 -0,54 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,650815 -0,47 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,122484 -0,45 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,327299 -0,40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,970240 -0,76 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032900 -0,57 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,045263 -0,53 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,000711 -0,52 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,254284 -0,43 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,058541 -0,59 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024156 -0,58 Ak Portföy Altın Fonu 0,055612 -0,58 Deniz Port. Altın Fonu 0,030536 -0,58 Fiba Portföy Altın Fonu 0,020599 -0,57(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)