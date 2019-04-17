Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051102 -0,48 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,583396 -0,29 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,413809 -0,23 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041047 -0,14 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,834758 -0,12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022866 -0,37 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023580 -0,31 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054910 -0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,091416 -0,73 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,216058 -0,13 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,021221 -0,02 İş Portföy İki. Değ. Fon 7,836592 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032892 -0,02 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,000587 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 21,501968 -0,86 İş Portföy Altın Fonu 0,026950 -0,09 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034636 -0,05 Ak Portföy Altın Fonu 0,055601 -0,02 TEB Portföy Altın Fonu 0,058530 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

