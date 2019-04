Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034081 -4,51 İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,019769 -1,55 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,058519 -1,00 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,021185 -0,86 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,344504 -0,74 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,342868 -2,38 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022622 -1,14 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017156 -0,33 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054958 -0,30 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024712 -0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078024 -0,51 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090577 -0,45 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046038 -0,40 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,128806 -0,40 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037572 -0,39 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,033579 -1,66 Garanti Portföy İki. Değ. Fon 1,644632 -1,49 Garanti Portföy Bir. Değ. Fon 1,651667 -0,85 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,758754 -0,49 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,005973 -0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,071960 -0,28 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,993674 -0,28 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021745 -0,27 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,379304 -0,24 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,005977 -0,17 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,331152 -0,65 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023952 -0,08 HSBC Portföy Altın Fonu 2,115727 -0,07 Ak Portföy Altın Fonu 0,055174 -0,07 Deniz Port. Altın Fonu 0,030292 -0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)