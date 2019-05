Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,566934 -0,54 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 135,822485 -0,45 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,405526 -0,41 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040249 -0,31 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169539 -0,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,183178 -0,52 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,065984 -0,50 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029102 -0,24 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039020 -0,24 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041408 -0,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,021284 -0,33 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016417 -0,26 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,020940 -0,09 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,428149 -0,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,382391 -0,15 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,968457 -0,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)