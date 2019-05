Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044180 -0,27 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,912982 -0,25 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,917315 -0,23 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025761 -0,16 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,061454 -0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018636 -0,88 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,277941 -0,79 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,395389 -0,65 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106095 -0,63 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,128175 -0,61 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026965 -0,61 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,094656 -0,36 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,001313 -0,29 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,097351 -0,20 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040856 -0,18 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,880646 -0,60 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,249055 -0,45 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,953882 -0,26 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,374285 -0,18 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,128983 -0,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,056414 -0,04 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024499 -0,03 HSBC Portföy Altın Fonu 2,164564 -0,02 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035151 -0,01 TEB Portföy Altın Fonu 0,059450 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)