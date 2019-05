Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,556373 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,880577 -1,70 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,187869 -1,37 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,002431 -1,25 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031030 -1,07 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036964 -1,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038328 -1,08 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,057559 -0,57 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,233157 -0,56 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,418916 -0,40 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,091978 -0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037296 -1,95 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024238 -1,29 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,202904 -0,48 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,822831 -0,41 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030361 -0,37(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)