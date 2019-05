Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 581,715021 -0,52 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037281 -0,18 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,418326 -0,12 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039669 -0,11 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,037970 -0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023122 -0,66 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057133 -0,25 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031090 -0,19 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,421542 -0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063025 -0,90 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074100 -0,66 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042078 -0,63 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035135 -0,61 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026975 -0,31 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,013181 -0,24 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,027652 -0,17 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,215668 -0,13 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,098811 -0,09 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,055720 -0,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,324454 -0,58 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,150146 -0,11 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,028195 -0,11 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022721 -0,08 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,035318 -0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,287255 -2,32 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 224,040103 -1,06 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,302533 -1,02 İş Portföy Altın Fonu 0,027983 -0,17 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035911 -0,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)