Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 562,347478 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014397 -0,50 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,311839 -0,14 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022881 -0,03 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,170457 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,069598 -1,36 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,820796 -1,09 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041979 -0,98 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019086 -0,82 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,962898 -0,82 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,491809 -0,37 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038898 -0,32 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,016331 -0,20 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,874995 -0,17 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,423889 -0,10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024324 -0,46 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,036999 -0,24 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,948194 -0,22 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,075096 -0,16 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030179 -0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 21,947559 -0,07 Deniz Port. Altın Fonu 0,031021 -0,02 Ak Portföy Altın Fonu 0,056609 -0,02 ING Portföy Altın Fonu 0,027273 -0,01 HSBC Portföy Altın Fonu 2,166945 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)