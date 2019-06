Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,457814 -0,63 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025078 -0,61 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043291 -0,59 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,876339 -0,55 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,879753 -0,53 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023130 -0,70 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014319 -0,40 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055763 -0,37 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,586698 -0,35 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,245619 -0,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050198 -1,55 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046659 -1,51 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,090421 -1,48 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100228 -1,48 Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029077 -1,46 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,023034 -2,50 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039786 -0,97 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,244896 -0,90 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,518860 -0,79 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,331991 -0,77 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024886 -1,36 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,602201 -1,34 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,253799 -1,14 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,866674 -0,68 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030581 -0,55 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,056841 -0,40 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035436 -0,39 TEB Portföy Altın Fonu 0,060083 -0,39 Deniz Port. Altın Fonu 0,031211 -0,39 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024702 -0,39(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)