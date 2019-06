Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,430423 -1,13 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,602355 -1,06 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042757 -0,91 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,180299 -0,85 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021650 -0,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038559 -0,47 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042489 -0,39 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,099856 -0,37 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084279 -0,35 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017768 -0,32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016901 -0,49 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,022402 -0,25 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,885957 -0,15 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,592182 -0,14 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016928 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,238254 -0,32 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037280 -0,23 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,960293 -0,15 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,012406 -0,07 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014544 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)