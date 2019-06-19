Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 563,680135 -0,42 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051992 -0,33 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039358 -0,33 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,999757 -0,30 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060533 -0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021699 -0,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036337 -0,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,992434 -0,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,005742 -0,40 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022190 -0,39 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,289489 -0,37 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,118634 -0,31 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 227,513087 -0,22(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

