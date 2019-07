Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025963 -0,84 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,909434 -0,76 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044511 -0,74 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,061183 -0,69 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,913593 -0,69 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021375 -0,97 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023713 -0,72 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030003 -0,44 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055543 -0,26 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,492370 -0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042009 -1,42 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,495049 -1,30 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019438 -1,15 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 50,434006 -1,15 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,051580 -1,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070635 -0,74 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,577565 -0,61 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041782 -0,60 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,118301 -0,47 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,759226 -0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,319825 -1,07 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,328708 -0,82 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026461 -0,72 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,265939 -0,64 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021674 -0,62(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)