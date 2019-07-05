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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 14:44 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 539,890841 -0,61 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036088 -0,61 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,077915 -0,60 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058577 -0,59 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,355282 -0,58 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055208 -0,60 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029828 -0,58 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014549 -0,58 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021276 -0,46 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023610 -0,43 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041615 -0,94 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019891 -0,68 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062364 -0,64 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,221379 -0,61 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041041 -0,61 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,971539 -0,62 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,168052 -0,62 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,022596 -0,40 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,032466 -0,26 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070491 -0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034858 -1,43 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,051436 -1,20 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,100878 -1,17 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,145192 -0,95 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,251249 -0,65 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,021668 -1,50 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036645 -1,45 ING Portföy Altın Fonu 0,028224 -1,45 Deniz Port. Altın Fonu 0,032157 -1,44 Ak Portföy Altın Fonu 0,058468 -1,41(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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