Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045361 -0,37 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,189784 -0,32 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,640887 -0,28 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022457 -0,21 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,458218 -0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,476223 -0,28 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,101158 -0,14 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,038065 -0,09 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,606282 -0,06 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028584 -0,03 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,224232 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,017628 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

