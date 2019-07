Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025297 -0,99 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043560 -0,77 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,150287 -0,50 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,060393 -0,50 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,880968 -0,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015398 -1,29 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,635826 -0,42 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,284831 -0,17 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,551289 -0,16 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,677079 -0,16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099117 -3,32 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050278 -3,20 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040185 -2,73 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,050882 -2,53 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106446 -2,49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,136939 -1,93 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,350140 -1,39 HSBC Portföy Değ. Fon 85,609977 -1,21 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041075 -1,07 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,560263 -1,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,877736 -2,17 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,301241 -2,11 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025811 -1,75 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,879195 -1,70 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,997117 -1,65 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 2,271661 -0,30 Deniz Port. Altın Fonu 0,032607 -0,28 TEB Portföy Altın Fonu 0,062775 -0,27 ING Portföy Altın Fonu 0,028623 -0,26 Garanti Portföy Altın Fonu 0,073082 -0,26(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)