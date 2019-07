Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 548,499274 -0,38 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,390126 -0,30 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036700 -0,26 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059356 -0,13 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051996 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014708 -2,77 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022035 -0,75 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,385316 -0,52 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023837 -0,41 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030228 -0,32 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063348 -0,90 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040866 -0,79 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036705 -0,75 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073437 -0,72 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,574173 -0,56 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,058550 -0,02 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,057080 0,00 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035218 -0,91 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,112066 -0,88 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,062075 -0,72 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021992 -0,09 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,293581 -0,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,062564 -0,89 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025741 -0,89 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021904 -0,88 Deniz Port. Altın Fonu 0,032499 -0,88 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037070 -0,88(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)