Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,662072 -0,42 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,194874 -0,32 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,473695 -0,24 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,054446 -0,23 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022867 -0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,659082 -0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,263989 -1,58 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,298566 -1,52 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,087267 -1,06 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,021438 -0,92 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,099197 -0,92 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,361548 -0,68 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,208272 -0,45 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017779 -0,42 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042449 -0,41 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,020136 -0,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,360947 -0,11 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035655 -0,11 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,125182 -0,09 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026829 -0,07 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,073233 -0,07 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 2,292527 -0,11 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037529 -0,10 Deniz Port. Altın Fonu 0,032892 -0,10 ING Portföy Altın Fonu 0,028869 -0,10 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026055 -0,10(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)