Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035969 -1,10 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,907964 -1,02 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026165 -1,01 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044647 -0,96 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058397 -0,95 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023065 -1,54 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,330032 -1,44 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054574 -1,18 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029516 -1,13 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,515425 -0,66 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039545 -2,23 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025783 -2,20 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035639 -1,70 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071880 -1,59 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103929 -1,54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,027748 -1,26 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042639 -1,11 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070844 -0,99 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,969876 -0,94 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,256751 -0,88 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021608 -0,99 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,276054 -0,96 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,089065 -0,82 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,980607 -0,64 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035063 -0,42 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,032327 -0,43 TEB Portföy Altın Fonu 0,062262 -0,43 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021787 -0,43 ING Portföy Altın Fonu 0,028376 -0,42 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025610 -0,42(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)