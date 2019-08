Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,342786 -0,24 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035833 -0,16 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 537,002693 -0,14 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051777 -0,11 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 105,099705 -0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,274151 -2,53 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020883 -1,87 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022322 -1,27 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,502983 -0,61 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029399 -0,54 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,097253 -2,39 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,363919 -2,36 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019509 -2,34 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,925031 -2,34 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,021135 -2,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,001880 -2,80 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,731539 -1,74 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041669 -1,51 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,218009 -1,42 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,357795 -1,41 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,369632 -1,77 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,345787 -1,49 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027441 -1,21 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039376 -0,82 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,039785 -0,75(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)