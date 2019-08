Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,301953 -0,74 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025582 -0,73 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043767 -0,69 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,884775 -0,64 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,060447 -0,60 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013440 -2,34 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,205468 -0,81 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025096 -0,58 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020528 -0,35 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029053 -0,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033545 -1,74 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037463 -0,78 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070731 -0,55 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,651388 -0,28 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,296718 -0,24 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069510 -0,65 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,957930 -0,59 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,016921 -0,30 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,243771 -0,24 Gedik Portföy Karma Fon 0,896234 -0,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,021218 -0,66 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039027 -0,58 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021429 -0,54 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,256287 -0,53 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027242 -0,42 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,234210 -0,25 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 235,890289 -0,18(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)