Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,050727 -1,01 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035003 -0,83 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,283970 -0,78 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,880685 -0,74 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,012019 -0,74 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012890 -4,09 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020144 -1,87 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053566 -0,70 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028856 -0,68 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,191933 -0,61 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,019852 -3,02 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,047310 -2,64 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041849 -2,40 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074290 -1,86 Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,025519 -1,82 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040780 -1,77 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,973824 -1,39 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,205982 -1,14 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,251092 -0,97 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,709383 -0,97 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026644 -2,20 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038356 -1,72 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,308111 -1,55 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,896471 -1,55 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,008227 -1,27(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)