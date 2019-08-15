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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2019 14:39 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021676 -0,71 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053473 -0,63 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,215791 -0,58 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,493481 -0,30 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,288987 -0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057568 -3,72 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032097 -3,69 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023175 -3,42 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066430 -3,03 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 63,877325 -2,52 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,714314 -0,25 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006272 -0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,918591 -0,33 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030976 -0,27 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038246 -0,26 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,921614 -0,13 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,315098 -0,11(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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